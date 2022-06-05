По ее словам, в путинских убийц были уже "все карты на руках", они знали, кто где находится. И они работали на истребление.

Украинские защитники Мариуполя, которые более 2 месяцев находились в заблокированном российскими оккупантами городе и скрывались в бомбоубежищах на "Азовстали", понимали, что будут выполнять приказ до последнего.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказала жена командира мариупольского полка "Азов" Дениса Прокопенко - Екатерина

"Я уверена, что бойцы и непосредственно мой муж знали, что они будут там до последнего. Они выполняли приказ защищаться, защищать тот маленький клочок, на котором они находились. Но, конечно, что есть приказ от Генштаба, есть приказ от высшего руководства. И, конечно, что он как военный не может саботировать этот приказ", - отметила жена военного.

Она выразила уверенность, что высшее военное руководство Украины пообещало ее мужу, что жизнь защитников будут сохранены и что они сделают все, чтобы контролировать процесс пребывания их в плену согласно международной Женевской конвенцией.

"Конечно, это морально тяжело. Но мы понимаем, что это был единственный выход, экстракцию можно было еще очень долго ждать и потерять много бойцов. А для Дэна, для моего мужа, важно было сохранить личный состав, важно сохранить жизнь. Я думаю, что он сделал все правильно, что все же все согласились на эвакуацию", - отметила Екатерина.

По словам женщины, последние дни на "Азовстали" для военных были очень непростыми.

"Последние недели я чувствовала, что были определенные изменения в риторике, в переписке, в общении. Конечно, он мне ничего секретного не рассказывал, потому что он командир, он никогда не делится определенными моментами, всегда очень сухо со мной общался на темы, которые касались именно ситуации на "Азовстали". Я узнавала из других источников о текущей ситуации, и уже знала, что там каждый день большие потери. У россиян были уже все карты на руках, они знали, кто где находится. И они работали на истребление", - подчеркнула жена "азовца".

Напомним, Екатерина Прокопенко также рассказала, в каких условиях оккупанты удерживают защитников Мариуполя.

Эвакуация из"Азовстали"

16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении временно оккупированного Новоазовска.

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

20 мая британская разведка сообщила, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе, вероятно, вышли уже около 1 700 украинских военных. Количество тех, кто остается внутри, неизвестно.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинских военных, эвакуированных с мариупольского комбината "Азовсталь" в оккупированную Оленевку, не пытают. В будущем их должны обменять на пленных россиян.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что коммуникацию с пленными "азовцами" поддерживают через разведку.

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