Несмотря на превосходящие силы противника бойцы полка "Азов" продолжают оборону Мариуполя и проводят контратаку.

Военнослужащие полка "Азов" проводят контратаку в заблокированном Мариуполе.

"Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка Азов проводят контратаку", — говорится в сообщении полка в Телеграм.

"Есть такая работа – утилизировать российское дерьмо. Полк Азов в Мариуполе с этим справляется отлично. На видео – рейд азовцев", - прокомментировал командир ТРО "Азов" Максим Жорин.

Оборона Мариуполя: что известно

Напомним, Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города.

15 апреля спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что в Мариуполе идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне. Российские оккупанты постоянно привлекает дополнительные подразделения для штурма, но не могут полностью захватить Мариуполь.

Замкомандира полка Азов с позывным Калина заявил, что деблокада Мариуполя возможна. Он добавил, что защитники города борются и ждут решительных действий военно-политического руководства страны.

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами.

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