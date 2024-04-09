Вторые сутки подряд враг пытается активно наступать в направлении Красногоровки возле Марьинки.

Российские оккупанты активизировались на Марьинском направлении. Враг активно атакует в направлении Красногоровки возле Марьинки уже двое суток подряд. Об этом заявил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире Еспресо.

"Вторые сутки подряд враг пытается активно наступать в направлении Красногоровки", - отметил он.

По словам Цехоцкого, атаки противник осуществляет с помощью бронетехники.

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"Вчера после 10 часов утра они уже начали штурмы и провели семь таких атак. Сегодня с 5 утра они продолжили свои штурмовые действия", - рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Цехоцкий также сообщил, что за сутки Силам обороны удалось уничтожить семь единиц техники врага и 50 оккупантов.

"Мы смогли зафиксировать до 15 единиц техники в одной атаке оккупантов. В частности, БМП с пехотой при поддержке танков. Все атаки наши подразделения отбили, а позиции удерживаются. Мы смогли уничтожить семь единиц техники и ликвидировали 50 оккупантов", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, российские оккупанты продолжают вести штурмовые действия на линии фронта. Всего за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на двух направлениях. Так, на Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Клещеевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В новом отчете Института по изучению войны (ISW) говорится, что российские оккупанты захватили несколько позиций к северу от Авдеевки, но ВСУ контратаковали и вернули некоторые из них.

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