Штурмы осуществляются с интервалом два-три дня.

Российские оккупационные войска в последнее время ослабили интенсивность штурмов на Марьинском направлении.

"На Марьинском направлении враг приостановил штурмовые действия. Оккупанты были активными две недели назад. Получили очень мощный отпор. Сейчас они продолжают штурмовые действия с интервалом два-три дня в направлении населенных пунктов Георгиевка и победа. Также в отношении Красногоровки они тоже уменьшили свою активность", - рассказал военнослужащий ВСУ Михаил-Лука Кабусь в эфире "Эспрессо".

По его словам, при этом противник продолжает мощные обстрелы на линии соприкосновения в районе Марьинки.

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"Я так понимаю, что все свои силы противник бросил на Авдеевку. Это им нужно для того, чтобы достичь всех своих целей. Впрочем, Марьинка не уступает по количеству обстрелов и вражеских штурмов. Просто сегодня враг это делает менее интенсивно", - отметил боец.

Война в Украине - ситуация на Марьинском направлении

В Институте изучения войны заявляли, что захват Марьинки дает оккупантам ограниченную тактическую выгоду и не составляет какого-либо значительного в оперативном отношении продвижения.

Ситуация на одном из самых "горячих" направлений - Марьинском - тяжелая, но силы обороны постепенно "стачивают" российскую армию, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Недавно эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщил, что российские оккупанты вошли в Новомихайловку в Донецкой области, и смогли занять часть села.

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