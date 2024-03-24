Также был поражен центр связи и несколько объектов инфраструктуры ЧМ РФ.

Силы обороны Украины поразили в оккупированном Севастополе большие десантные корабли оккупантов "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"Силы обороны Украины успешно поразили в оккупированном Севастополе большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что "Ямал" – большой десантный корабль проекта 775. Введен в эксплуатацию в 1988 году. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота и предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и опрокидывание морем войск и грузов.

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"Азов" – также большой десантный корабль проекта 775М, вошел в состав флота в 1990 году. Входит в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ.

Атаки ВСУ объектов в Крыму

Похоже, в субботу 23 марта Украина повредила узел Черноморского флота РФ в Крыму. Во время ракетной атаки на временно оккупированный Крым три ракеты Storm Shadow достигли цели. Аналитик OSINTtechnical заявил, вероятно, боеголовки врезались в главный центр связи Черноморского флота России в Севастополе. Как подтверждение аналитик показал снимки спутника.

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