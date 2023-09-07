Максим Кузьминов "сливал" информацию Украине еще до проведения исторической спецоперации.

Российский пилот, капитан и командир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, который перевез этот летательный аппарат в Украину, еще до воплощения спецоперации в жизнь "сливал" ценную информацию украинской разведке.

Такую информацию озвучил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Radio NV. Кузьминов передавал украинской стороне данные об объектах военной инфраструктуры, в частности об аэродромах.

"Могу подтвердить, что информация, переданная пилотом еще до того, как он попал на территорию Украины, уже была чрезвычайно важной как для защиты украинского неба, так и для поражения целей на территории государства-агрессора", - сообщил Юсов.

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Российский пилот передал Украине Ми-8: что известно

ГУР провел спецоперацию с названием "Синица", в ходе которой российский пилот Максим Кузьминов добровольно пригнал вертолет Ми-8 в Харьковскую область.

Кузьминов получит вознаграждение в размере 500 000 долларов США. Стоимость вертолета составляет не менее 15 миллионов долларов.

Кузьминов заявил, что он не хочет быть соучастником ужасных преступлений российских властей. Он призвал других пилотов авиации РФ сдаться и отдать самолеты и вертолеты за вознаграждение Украине.

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