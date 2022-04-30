Макрон также напомнил о готовности Франции внести свой вклад в соглашение о гарантиях безопасности Украины.

Французский лидер Эммануэль Макрон созвонился с украинским гарантом Владимиром Зеленским, пообещав усилить гуманитарную помощь и военные поставки Киеву.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

После победы на недавних президентских выборах Макрон подтвердил свою готовность активно работать в течение второго срока над "восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины". Он также выразил обеспокоенность продолжающимися бомбардировками украинских городов и "невыносимой" ситуацией в Мариуполе.

Помимо военной и гуманитарной помощи, французский президент пообещал своему украинскому коллеге продлить действие миссии французских экспертов, которые способствуют сбору доказательств военных преступлений россиян в Украине.

В свою очередь Зеленский поблагодарил коллегу за уже отправленные 615 тонн "помощи", включая медикаменты, генераторы для больниц, продовольственную помощь и авто скорой помощи.

Ранее сообщалось, что Франция готова предоставить необходимые Украине гарантии безопасности после окончания войны. Гарантии будут включать поставку военной техники с возможным участием других стран, таких как Германия, Италия и Турция.

Также Макрон заявлял, что Франция наращивает военную помощь Украине и передает Киеву самоходные артиллерийские установки CAESAR собственного производства. Их использованию обучат сорок украинских военных.

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