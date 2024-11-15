Сейчас Силам обороны удается сдержать российское наступление в Курской области.

Последние два дня российские оккупанты значительно нарастили давление на украинские позиции в Курской области. Об этом в эфире "Radio NV" сообщил военнослужащий Виталий Овчаренко.

"Позавчера они около 30 единиц техники послали в атаку. Большинство этой техники было с пехотой внутри, или снаружи. И большинство этой техники было уничтожено Вооруженными силами Украины. Это с левого фланга была атака. Также вчера россияне около 12 единиц техники послали. Кроме того, они пытались с других сторон немного давить, но меньшим количеством своей техники и личного состава", - сказал Овчаренко.

Военный добавил, что несмотря на это, Силам обороны удалось вовремя отреагировать и остановить российское наступление. В частности, по словам Овчаренко, Силы обороны уничтожили большинство техники и пехоты врага.

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"Еще часть пехоты отступила, а часть - не смогла отступить. Сейчас у россиян мало, что получается - и справа и слева и сверху. Они сюда пытаются максимально сил отправить. Из общих источников и как пленные ребятам рассказывали - у них задача как можно быстрее вытеснить Силы обороны Украины из Курской области. У них задача - до начала января. Как цитировали ребята одного из пленных - "Любым способом", - добавил Овчаренко.

Ситуация в Курской области: что известно

Накануне аналитики DeepState сообщили, что россияне возобновили активную наступательную операцию в Курской области. В то же время, несмотря на большое количество примененных сил, достичь значительных успехов россиянам не удалось.

О значительных потерях россиян во время наступления в Курской области сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс. Он отмечает, что одной из причин таких потерь является то, что российские командиры не имеют достаточного количества разведданных и отправляют солдат на штурмы в слепую.

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