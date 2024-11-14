Российские командиры не предоставляют своим войскам и генштабу точную разведывательную информацию о дислокации украинских войск.

За неделю контрнаступления в Курской области российские войска понесли огромные потери и пока мало чем могут похвастаться.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, россияне продолжают наступать на украинские позиции по множеству дорог изо дня в день, несмотря на предыдущие поражения. Однако, отмечает он, похоже, российские командиры не предоставляют своим войскам и генштабу точную разведывательную информацию о дислокации украинских войск.

"Все это говорит о том, что российские атаки предсказуемы и слепы. Это рецепт массовых потерь", - отмечает аналитик.

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Так, по данным Kriegsforscher россияне потеряли уже 88 машин на трех основных дорогах, проходящих через поселок Зеленый Шилах и вокруг него, в ничейной зоне на северо-западном фланге выступа, и 11 из них были выведены из строя в среду.

При этом во время сражений украинским бойцам удается подбираться практически вплотную к россиянам, которые действуют по плохим разведданным, отмечает аналитик.

Так, 7 ноября как несколько машин БТР-82 российской 810-й морской пехотной бригады в районе Погребки были подорваны с близкого расстояния окопавшимися украинскими войсками.

Как пояснил российский блогер Романов, командиры бригады уверяли свое начальство, что полностью контролируют дорогу через Погребки, и после получения этой информации генштаб РФ отдал приказ о штурме. Однако на самом деле на пути все еще оставались украинские мины - и никто в 810-й морской пехотной бригаде не удосужился разминировать дорогу перед тем, как туда ворвались БТРы.

Романов отмечает, что проблема дезинформации генерального штаба РФ со стороны местного командования в Курской области является системной в этой бригаде, и возможно в соседних подразделениях.

"Передавая недостоверную информацию по цепочке командования, а затем передавая плохие приказы вниз, российские командиры в Курске подготавливают свои войска к кровавым тактическим неудачам. Это не значит, что русские проиграют в Курске. Это означает, что они, скорее всего, понесут катастрофические потери, независимо от конечного исхода сражения", - подытоживает Акс.

Курская область - новости

В Госдепе США подтвердили, что военные из Северной Кореи уже принимают участие в боях на Курщине. Отмечалось, что 10 000 солдат КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них переместились на территорию Курской области.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что благодаря операции украинских сил в Курской области 50 тысяч оккупантов не могут быть переброшены на друге направления фронта.

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