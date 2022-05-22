Отмечается, что потенциальные военные операции российских оккупантов с острова возможны не только в направлении Украины, но и на так называемое самопровозглашенное "Приднестровье".

Остров Змеиный - очень удобная точка подхода для подразделений спецназа или десанта в направлении на Бессарабию или устье Дуная.

Об этом рассказал "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Географическое расположение острова Змеиный с военной точки зрения почти идеальное:

от береговой линии материковой Украины всего 35 километров;

от змеиного до Одессы только 140 километров;

около 200 километров до так называемого "Приднестровья".

То же потенциальные военные операции российских оккупантов с острова возможны не только в направлении Украины, но и на так называемое самопровозглашенное самое "Приднестровье", где РФ увеличила численность боевых групп.

"Россияне могут создать условия для забрасывания через Дунай диверсионных групп, чтобы те проникали и на территорию Украины и, возможно, на территорию южной части Молдовы (там есть 400 метров пристани), чтобы подталкивать Приднестровье для проведения военной операции с севера в направлении нашей группировки, которая дислоцируется в Одесской и Николаевской областях", - пояснил военный эксперт Антон Михненко.

Таким образом, маленький и с первого взгляда незащищенный клочок суши в Черном море превращается в максимально перспективный остров для проведения военных операций за свое чрезвычайно выгодное расположение.

Однако сделать из Змеиного военно-морскую базу под огнем противника – нетривиальная задача.

"После потери флагмана "Москва", россияне не отказались от планов высадки морского десанта и им нужно прикрытие с воздуха. Поэтому их планы - это переброска на остров ЗРК сухопутного базирования, которое могло бы прикрыть корабли в случае возможной морской операции", - добавляет военный эксперт Михаил Жирохов.

По словам военного эксперта Михаила Самуся, вероятно, Россия планирует морскую десантную операцию в районе Залива. Тем более, если учесть, что они разрушили мост через лиман.

"Фактически сейчас коммуникация с юго-западной частью Одесской области возможна через территорию Молдовы, село Паланка. И если РФ проведет операцию по Приднестровью, то с проведением десантной операции в районе залива эта территория может быть отрезана от Украины", - поясняет он.

Впрочем, даже если оккупанты и не решатся на высадку десанта в Одесской области, контроль над змеиным означает для Украины блокаду гражданского судоходства и потерю прибыли от портов.

"Этот остров дает возможность контролировать северо-запад черноморского бассейна. Таким образом россияне не дают действовать нашим гражданским судам на этом направлении", - отмечает экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Это контроль над частью Черного моря, ведь там можно разместить противокорабельные системы или артиллерийские и полностью контролировать судоходство из Одессы", - добавляет Жирохов.

Стоит отметить, что именно поэтому ВСУ мощно борются за остров в Черном море, который пытаются занять российские оккупационные войска.

По словам экспертов, именно ленд-лиз может изменить ситуацию.

"Сил и средств у Украины на это хватит. Тем более, если у нас будет появляться больше дальнобойной артиллерии. Например, РСЗО HIMARS (американская система залпового огня, – УНИАН) может иметь дальность 300 километров. Как раз хватит, чтобы регулярно накрывать Змеиный и срывать планы россиян. Нужно разрушать все попытки РФ по созданию там военной инфраструктуры, особенно стягивания ПВО. Это ключевое. Если они разместят там ПВО, тогда украинской авиации, Байрактарам будет сложно уничтожать на Змеином силы врага", - говорит Самусь.

Напомним, недавно представитель Одесской ОВА анонсировал "много интересного" на Змеином. Остров является стратегическим объектом и его уже в ближайшее время могут освободить, как и Харьковскую область.

В то же время, в России начали подтверждать гибель своих военных на Змеином. СМИ написали о смерти медика-контрактника.

Как заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется. По его словам, остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Кроме того, змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

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