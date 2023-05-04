Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как происходит его коммуникация с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и что стоит на переднем плане в этих переговорах.
Как передает корреспондент УНИАН, Лубинец на пресс-конференции рассказал, что коммуникация с Москальковой происходит в ежедневном режиме через сотрудников офисов омбудсменов, представители офисов ежедневно обмениваются письмами.
Лубинец также впервые рассказал, что через неделю после его вступления в должность уполномоченного - 1 июля - он получил сигнал от российской стороны о желании Москальковой провести переговоры.
"И через неделю у нас состоялся первый телефонный разговор. Он длился три минуты...", - рассказал он.
Первая встреча Лубинца с Москальковой состоялась 17 октября 2022 года.
По словам омбудсмена, тогда в комментариях к посту о встрече с Москальковой многие люди возмущались общением украинского омбудсмена с ней, в частности, некоторые люди спрашивали "почему он не плюнул ей в лицо" и "как мог пожать ей руку".
"Мне иногда кажется, что нам как обществу надо... на первый план выносить вопрос выживания наших граждан... поэтому сейчас я эту работу продолжаю", - добавил уполномоченный.
Коммуникации омбудсменов Украины и РФ
В январе уполномоченные по правам человека Украины и России Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова встретились в Анкаре.
Тогда они обменялись списками пленных и без вести пропавших, а также обсудили освобождение лиц, находящихся в российском плену с 2014 года.
В марте Лубинец заявил, что Россия затягивает процесс реализации ранее достигнутых договоренностей по возвращению гражданских заложников и репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.