Омбудсмен подчеркнул, что на первый план стоит выносить вопрос выживания украинских граждан.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как происходит его коммуникация с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и что стоит на переднем плане в этих переговорах.

Как передает корреспондент УНИАН, Лубинец на пресс-конференции рассказал, что коммуникация с Москальковой происходит в ежедневном режиме через сотрудников офисов омбудсменов, представители офисов ежедневно обмениваются письмами.

Лубинец также впервые рассказал, что через неделю после его вступления в должность уполномоченного - 1 июля - он получил сигнал от российской стороны о желании Москальковой провести переговоры.

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"И через неделю у нас состоялся первый телефонный разговор. Он длился три минуты...", - рассказал он.

Первая встреча Лубинца с Москальковой состоялась 17 октября 2022 года.

По словам омбудсмена, тогда в комментариях к посту о встрече с Москальковой многие люди возмущались общением украинского омбудсмена с ней, в частности, некоторые люди спрашивали "почему он не плюнул ей в лицо" и "как мог пожать ей руку".

"Мне иногда кажется, что нам как обществу надо... на первый план выносить вопрос выживания наших граждан... поэтому сейчас я эту работу продолжаю", - добавил уполномоченный.

Коммуникации омбудсменов Украины и РФ

В январе уполномоченные по правам человека Украины и России Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова встретились в Анкаре.

Тогда они обменялись списками пленных и без вести пропавших, а также обсудили освобождение лиц, находящихся в российском плену с 2014 года.

В марте Лубинец заявил, что Россия затягивает процесс реализации ранее достигнутых договоренностей по возвращению гражданских заложников и репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.

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