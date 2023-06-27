Тела украинский детей не отдали их родственникам.

Состоялась внесудебная казнь Россией двух украинских подростков в оккупированном Бердянске. Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец во всеукраинском телемарафоне.

"По нашим данным состоялась внесудебная казнь двух украинских подростков в Бердянске", - ответил омбудсман на вопрос о том, что есть разные данные гибели украинских подростков – от того, что они погибли во время перестрелки с российскими оккупанты и до того, что россияне инсценировали их смерть, потому что убили их еще раньше в СИЗО, задержав по надуманным обвинениям.

"В настоящее время единственное, что нам известно – ребята погибли. По моим данным, это была казнь и возможно после этого была какая-то инсценировка, чтобы оправдать действия российских военнослужащих", - добавил он.

Видео дня

Лубинец рассказал, что после того как поступила информация, что двое украинских подростков получили подозрения от Следственного комитета РФ, были обращения "по разным каналам в Россию, чтобы, во-первых, нам предоставили всю информацию о них, а, во-вторых, чтобы украинских детей вернули домой в Украину".

Омбудсман сказал, что было официальное обращение в Международный комитет Красного Креста, чтобы они срочно посетили ребят и сделали все, чтобы вернуть их в Украину. При этом добавил, что МККК ответил традиционно, что они не были допущены российской стороной, поэтому "не смогли выполнить свой мандат".

"Тела не отдали родным погибших ребят. Я со своей стороны обращался по каналу коммуникаций на Москалькову ( Татьяна Москалькова - уполномоченная по правам человека в РФ – УНИАН) официально, чтобы тела ребят вернули родственникам в Украину", - рассказал Лубинец.

Он напомнил, что Следственный комитет РФ обвинил ребят в причастности к террористической деятельности, что якобы они пытались провести диверсию на железной дороге.

Убийство подростков в Бердянске - детали

Представитель российских оккупантов на территории Запорожской области Владислав Рогов заявил, что примерно двое парней открыли огонь из автоматов по оккупантам. При этом добавил, что двух ребят было блокировано и уничтожено. Одним из них был ранее задерживаемый за "антироссийскую деятельность" Тигран Оганесян.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что двое парней 2006 года рождения, Тигран Оганнисян и Никита Ханганов, вступили в бой с оккупантами - уничтожили военного РФ и коллаборанта-полицейского. После перестрелки захватчики заявили о "ликвидации" ребят. Он рассказал, что ранее ребята и их семьи подвергались преследованию, Тиграна Оганнисяна похитили из дома и жестоко допрашивали и подвергали пыткам с применением электрического тока.

Ребят обвиняли в якобы подготовке диверсии на железной дороге, им грозило до 20 лет тюрьмы.