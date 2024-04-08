В Министерстве энергетики Литвы предложили Киеву вариант выхода из сложной ситуации. Детали от министра Галущенко.

В Министерстве энергетики Литвы предложили разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти и передать оборудование на нужды украинской энергосистемы. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфир телемарафона.

"Имел разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты. Использовать их как доноров, то есть возможность разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны", - сказал он.

При этом другие страны также помогают Украине справиться с последствиями российских атак против энергетики.

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Министр отметил, что лучшей защитой является усиление системы противовоздушной обороны Украины. По его словам, когда работает ПВО и уничтожает большинство целей, то даже те попадания, которые есть, не оказывают существенного влияния.

Галущенко рассказал западным СМИ о потребностях Украины

В апреле министр энергетики Герман Галущенко заявил в интервью Bloomberg: чтобы защитить свои энергетические активы от ракетных атак России и избежать отключений электроэнергии этим летом, Украина нуждается в усовершенствованной ПВО.

При этом он не исключил вероятность повышения тарифа на электроэнергию для населения. Сейчас в правительстве изучают варианты финансирования ремонта своих энергообъектов.

Как известно, из-за последних ударов РФ особенно тяжелая ситуация с энергетикой сложилась в Харьковской области. Утром 7 апреля там применялись сетевые ограничения на линиях оператора системы. В регионе тогда действовали графики отключений, было обесточено 410 тысяч абонентов.

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