Зеленский отметил, что Путин хочет вернуть контроль над всеми территориями Советского Союза

Главной целью и "последней милей" политической жизни Владимира Путина является не дать Украине независимости и сделать ее слабой. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, отвечая на вопрос о том, что люди должны понимать относительно войны в первую очередь.

"Для него (Путина) очень важно не дать Украине независимости. Для него важно не потерять влияние на Украину. И это его цель и "последняя миля его политической жизни", - отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что очевидно Путин хочет вернуть контроль над всеми территориями Советского Союза, и уже понемногу это делает.

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"Грузия, которая шла в ЕС и НАТО, полностью разворачивается в сторону России... Он сейчас будет бороться за парламент Молдовы... Они будут что-то делать с этим президентом, потому что она проевропейская... Он будет это разворачивать", - подчеркнул он.

При этом Зеленский отметил, что Украина - это "такая большая стена для Европы".

По его словам, два шага, которых хотел бы Путин - это слабое НАТО - а это без Трампа - и слабая Украина, которая не выстоит на поле боя. Именно эти два шага приведут к масштабной войне в Европе, на территории бывшего Советского Союза, потому что Путин хочет полностью все там контролировать.

При этом Зеленский подчеркнул, что даже если США выйдут из НАТО, эта война затронет Америку.

По его словам, Северная Корея использует опыт войны в Украине, привезет к себе и масштабирует в Тихоокеанском регионе, и это будет угроза прежде всего для Японии и Южной Кореи, а также Тайваня.

"Поэтому я думаю, что у президента Трампа есть все силы остановить Путина и дать Украине сильные гарантии безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Другие заявления Зеленского

Зеленский считает, что Дональд Трамп способен остановить Путина, однако нюанс в том, что Трамп не пришел к власти навечно, и после окончания срока его полномочий Путин сможет напасть снова, учтя все свои предыдущие ошибки.

Он также отметил, что Украина может начать переговоры с Россией только после встречи с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и получения гарантий безопасности.

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