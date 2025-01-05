По словам главы государства, прекращение огня было принято в 2019 году, однако Путин не придерживался его и начал почти сразу свою агрессию.

Во время интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским американский подкастер Лекс Фридман заявил, что хотел бы, чтобы украинский лидер, новоизбранный президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сели за стол переговоров, чтобы обсудить прекращение огня на фронте. В то же время Зеленский напомнил ему о переговорах в 2019 году, где тоже было согласовано прекращение огня, однако Путин его нарушил уже через месяц.

"Они начали нас убивать где-то через месяц. Я позвонил ему и сказал, что мы же договорились о ceasefire (полное прекращение огня - УНИАН). У нас же есть, ну, это же не бумажка в туалете, да, это серьезная история вроде бы так. Меркель, Макрон, ты и я ну, мы же договорились ceasefire, это же важно. На Новый год, потому что все тогда радовались. Как сейчас там Рождественское предлагают. Примерно та же, то есть такой ceasefire, знаешь, на два-три дня, чтобы тогда поаплодировали", - подчеркнул украинский лидер.

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что это не является спектаклем или театром, это жизнь людей. По его словам, после этого он звонил ему еще несколько раз.

"Я ему говорил о ceasefire, он мне говорил, что не может быть и мы сейчас разберемся. А люди с оккупированной территории, россияне, и сепаратисты, они там все вместе были, они продолжали стрелять и убивать наших людей. Да, фронт стоял на месте, но они убивали людей", - отметил глава государства.

Он добавил, что через несколько месяцев россияне вообще перестали брать трубку от украинской стороны.

"Больше соединения у нас не было. Я хотел следующей встречи, как у нас было в нормандском формате, я хотел решение сделать. Да, россияне отказывали. Мы пробовали это делать через разные страны Европы, россияне все равно отказывали, передавали какие-то глупости, они не хотели", - подчеркнул Зеленский.

Также президент напомнил Лексу Фридману об украинских оккупированных городах с начала полномасштабного вторжения РФ. В качестве примера, он привел Мариуполь, где были убиты десятки тысяч гражданских жителей.

"И у меня к вам вопрос, а миллионы детей, которые там? И мы с вами сделали просто ceasefire, не понимая, что будет дальше. Не понимая, что будет с гарантиями безопасности для Украины. А что с теми миллионами детей, которые там на оккупированной территории? Я что им должен сказать? Что? Наплевать? Да вы всем там - до свидания. А вот эти десятки тысяч людей, которые там закопаны, мы им это готовы простить?", - спросил Зеленский.

По его словам, он очень хочет и верит в силу президента Трампа, что он поймет, как сделать Украину сильной, а также как быть сильным.

"Поэтому не нужно ждать желания Путина. Заставляйте его, что он должен остановить войну. Это важно", - отметил президент.

На эти слова Фридман ответил, что трагедия с детьми является ужасной, однако, по его словам, нужно найти путь к миру. На что Зеленский ответил:

"Путь есть к прекращению огня - это сильная Украина. Сильная позиция Украины? Да, мы можем поговорить об этом с Трампом. По моему мнению, можно говорить о гарантиях безопасности. Но как быстрый шаг? НАТО быстрый шаг. Для начала да, я понимаю. Я понимаю чувства Трампа. В любом случае, НАТО означает сильные гарантии безопасности для всех людей. Вторая часть - это пакет оружия. Мы не будем его использовать. Если ceasefire будет работать, никто не будет использовать оружие. Но оно должно остаться. Не так как это было раньше, при всем уважении к США и к администрации. Но я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как это было с Байденом. Я прошу санкций сейчас, оружия сейчас и тогда увидим, начнут ли они".

Президент считает, если Украина не будет иметь гарантий безопасности, то Путин придет на нашу территорию снова.

Другие заявления Зеленского во время подкаста с Фридманом

Также во время разговора Зеленский отказался давать интервью Лексу Фридману на русском языке. По его словам, он не хочет давать кремлевскому правителю Путину еще одну возможность говорить, что украинцы и русские "один народ".

Также президент Украины раскритиковал западных союзников за бездействие перед войной. Он отметил, что со стороны западных союзников было "очень много слов" и отсутствие реальной помощи.

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