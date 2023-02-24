О поставке первых машин должен объявить премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Польша отправит первые танки Leopard 2 уже в пятницу, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание со ссылкой на анонимный источник, о поставке первых машин в ходе визита в Киев должен объявить премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Судя по всему, речь идет о пятнице 24 февраля.

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Предполагается, что в день годовщины широкомасштабного вторжения РФ в Украину Польша отправит для усиления ВСУ первые из 14 обещанных правительством танков.

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Матеуш Моравецкий в Киеве - что известно

Как писал УНИАН, в пятницу, 24 февраля, в Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

На Михайловской площади он встретился с украинским коллегой Денисом Шмыгалем и почтил память погибших у Златоверхого монастыря.

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