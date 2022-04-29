Президент подчеркнул, что РФ стремится вернуть свое присутствие на тех территориях, где оно раньше было, в том числе и в Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что лидеры Венгрии стремятся найти баланс между Украиной и РФ и иметь "теплые отношения" с абсолютно "холодной властью".

Об этом глава государства сообщил в интервью польским СМИ.

По мнению президента, в Венгрии общество не объединенное с властью, но в своем большинстве венгры поддерживают Украину, несмотря на то, что часть их общества придерживается другого мнения, которое навязано информационной политикой пророссийских СМИ, присутствующих в Венгрии.

Зеленский подчеркнул, что лидеры государств должны давать отпор "таким вещам".

Он добавил, венгерские лидеры стремятся найти баланс между Украиной и РФ и иметь теплые отношения с абсолютно холодной властью РФ, которая абсолютно прагматичная".

"И когда это понадобится РФ, Венгрия будет в том же положении, в котором и Украина. Везде, где они (РФ - УНИАН) присутствовали... Украина - они считают, что это их. Польша - они там присутствовали и считают, что это их. Венгрия так же... Это присутствие было до Германии, в тех или иных суверенных государствах... Везде, где было это присутствие, они считают, что это частично, или полностью их. Они хотят вернуть свое влияние и свое присутствие... Несмотря на то, что политические лидеры Венгрии хотят найти баланс между нашими государствами, вопрос не в Украине, а в их государстве. Им придется защищать свое государство... И мне интересно, что они будут ждать от Украины тогда?... Поэтому я и говорю, что мы не меряемся, кто сильнее, а кто слабее", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее министерство иностранных дел Украины осуждает высказывания Венгрии относительно того, чтобы венгры "не платили цену за войну" РФ против Украины.

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