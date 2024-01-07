Захватчики сознательно выдавливают украинское население с захваченной территории, говорит Федоров.

Оккупанты создали гуманитарную катастрофу на оккупированных территориях Запорожской области. Об этом заявил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, на оккупированном юге наблюдается дефицит медикаментов. "Импортных лекарств либо нет, либо цена недоступна для людей. Обязательных детских вакцин БЦЖ и АКДС не поставляют, родители ждут прививки от туберкулеза более полугода", – рассказал он.

Федоров отметил, что некоторые жизненно необходимые лекарства от болезней сердца, желудка, гипертензии в аптеках можно приобрести только при наличии рецепта. А чтобы его получить, необходимо выстоять огромную очередь к врачу. Кроме того, врачи не принимают пациентов без российского паспорта.

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"Русские медленно убивают и выживают наших людей на ВОТ. Должны освободить каждого украинца!" - подчеркнул Федоров.

Ситуация на оккупированных территориях

Как писал УНИАН, накануне Нового года во временно оккупированном городе Мангуш (Донецкая область) 12 человек погибли от фальсифицированной водки. Все они были гражданскими. Захватническая "власть" никак не среагировала на открытую продажу яда в магазине.

Также мы рассказывали, что сейчас на оккупированных территориях Украины находятся около 35 тысяч представителей "Росгвардии". В их обязанности в частности входит проведение фильтрационных мероприятий среди гражданского населения и выявление участников подпольного движения.

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