Враг перед Новым годом усилил меры контроля в отношении украинцев.

Оккупанты перед Новым годом решили увеличить количество камер наружного наблюдения высокого разрешения, чтобы усилить контроль над жителями временно оккупированного Бердянска и получить доступ к их личным данным.

Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. По его словам, теперь устройства могут распознавать лица и автомобильные номера украинцев.

"А благодаря принудительной паспортизации в Бердянске личная информация жителей в руках врага", - напомнил он.

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Также Федоров рассказал о новой "страшилке", которую враг использует против украинцев. Мелитопольцев запугивают существованием "нейросети", которая способна находить владельцев тех или иных телеграмм-каналов, показывать информацию о сообщениях и действиях пользователей соцсети и тому подобное.

По словам чиновника, попытка ограничить украинцев в их свободе слова и волеизъявлении - эхо успешных действий украинских партизан, они перепугали РФ своим сопротивлением.

В связи с этим Федоров призвал каждого украинца в оккупации помнить об осторожности. Ведь прежде всего Украине нужны живые люди.

"А с врагом разберемся вместе с ВСУ", - акцентировал мэр Мелитополя.

В России хотят увеличить репрессии - ставят 4 млн камер

Отметим, политика "репрессий" со стороны РФ, похоже, распространяется не только на пока что неподконтрольные Украине территории. Россиян также "хватают за шею" - недавно вражеское Минцифры объявило, что хочет установить в РФ еще около 4 млн камер видеонаблюдения за гражданами.

Сейчас внутренние российские территории покрывает 1,2 млн камер (к материалам половины устройств обладает доступом "путинское" правительство).

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