Он отметил, что эти добровольцы пришли помочь украинцам освободиться от российских оккупантов и мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает российским добровольческим формированиям "Русский добровольческий корпус", "Свобода России" и "Сибирский батальон", которые действуют на территории России.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает добровольческим формированиям. Если мы говорим о действиях РДК и легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", то это, в том числе, обязанность Украины", - заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что эти люди пришли помочь украинцам освободиться от российских оккупантов и мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта.

Видео дня

Он подчеркнул, что российские добровольцы непосредственное участие принимают в серьезных операциях.

"Поэтому, конечно, и Украина должна помогать тем россиянам, которые борются с путинским режимом, освободить Россию от Путина", - сказал представитель ГУР.

Рейд на территорию РФ

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что бойцы российских добровольческих батальонов планируют продолжать свою операцию на территории приграничных с Украиной областей Российской Федерации.

"На сколько нам известно, они не собираются заканчивать в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил. А как мы видим за последнее время, силы у них достаточные есть для того, чтобы, скажем так, как минимум достичь ограниченного успеха", - сказал Буданов.

По словам разведчика, рейд российских добровольцев на территории РФ - "внутригосударственный вопрос".

Вас также могут заинтересовать новости: