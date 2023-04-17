По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы это произошло как можно скорее.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неожиданно проговорился, что страна-оккупант хочет как можно быстрее закончить войну в Украине. Однако полномасштабное вторжение он называет "конфликтом".

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", во время одной из заграничных поездок Лавров внезапно сменил агрессивную риторику на "миротворческую".

"Россия заинтересована в том, чтобы конфликт в Украине завершился как можно быстрее", - заявил Лавров.

Другие заявления Лаврова

Глава МИД РФ Лавров в последнее время стал посмешищем в мире дипломатии. В январе Лавров разозлил всех евреев мира, когда провел параллель между Холокостом и западной военной помощью Украине.

Примечательно, что это не первый такой инцидент. В мае прошлого года Лавров, оправдывая нарратив о "неонацистской Украине", сравнил еврея Зеленского с Гитлером и заявил, что у немецкого фюрера якобы тоже были еврейские корни.

А совсем недавно - в марте этого года - Лавров опозорился в Индии, где также пытался продвигать нарративы "русского мира". Выступая на публичном мероприятии, он заявил, что Россия не начинала войну, а пытается ее закончить. Эти слова зал встретил хохотом.

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