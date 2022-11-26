Министр иностранных дел России — один из участников военных преступлений против Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит о порабощении другого свободного народа и уничтожении демократически избранного правительства. Он — участник военных преступлений против Украины и должен быть справедливо наказан трибуналом.

Такой ответ дал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на недавнее высказывание российского министра. Он написал на личном аккаунте в Twitter: "Субъект Лавров, участвующий в военных преступлениях и презирающий международное право, говорит об уничтожении демократически избранного правительства и порабощении народа другой страны. Выраженные уголовные наклонности исправит только трибунал".

Напомним, сегодня, 26 ноября, российские пропагандисты показали так называемый "документальный фильм". Уже традиционно в нем искажены все факты. В одном из фрагментов этой "ленты" Лавров заявил, что украинский народ "будет освобожден от неонацистских правителей, так как он заслуживает жить в дружбе и процветании рядом со славянскими братьями".

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Абсурдные обвинения со стороны России

В начале ноября Россия в Совбезе ООН предложила принять резолюцию по "военным биолабораториям" на территории Украины. Однако ее поддержал только Китай.

РФ также заявила в ООН, что в нашей стране нашли дроны американского производства, которые используются для транспортировки "боевых комаров".

Россия выдвигает громкие обвинения по отношению не только к Украине. Например, в апреле и мае в РФ рассказывали о "возрождении фашизма" в Германии и разжигании неонацизма Францией.

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