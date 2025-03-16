Он также отметил, что Украина никогда не планировала присоединять Курскую область.

Операция в Курской области прежде всего имела военную цель и свою миссию она выполнила. Об этом в эфире "Radio NV" заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Почему-то кто-то считает, что это была политическая операция? Это была военная операция, которая сорвала подготовку РФ для наступления на Сумы. И также она сорвала операцию на Харьков. Ведь именно с Харькова были сняты войска и переброшены на Сумщину. И кроме того, как следствие, она имела большой политический резонанс", - сказал Гетьман.

На вопрос, выполнила ли Курская операция свою миссию, он сказал, что да. Ведь Силам обороны удалось связать на этом направлении не менее 80 тысяч российских военных.

Видео дня

"Наших находилось около 10 тысяч. Эти 80-90 тысяч мы связывали боем на территории РФ. Если бы мы этого не сделали - они были бы использованы на других участках фронта. У них нет такого резерва, который они бы могли привлечь из глубины РФ и перебросить на Курщину. Все войска, которые там воюют, они были сняты с других участков фронта. В этом и был смысл - заставить РФ снимать с других участков фронта большое количество войск", - добавил Гетьман.

Он также оценил выход Сил обороны с Курщины: "С самого начала этой операции, в сентябре-октябре наше военное руководство говорило, что это рейд. То есть зашли, выполним боевую задачу и выйдем с этих территорий. Никто не собирался присоединять Курщину к Украине. Поэтому можно считать, что эта операция уже выполнена".

Ситуация на Курщине: важные новости

Накануне Генштаб Украины официально подтвердил выход Сил обороны из города Суджа Курской области. На официальной карте населенный пункт отображается под контролем оккупантов.

Тем временем журналисты The Wall Street Journal подвели итоги Курской операции. Они отметили, что украинские бойцы удерживают лишь небольшую часть плацдарма. Цитируя критиков операции, журналисты пишут, что это было "расточительное безрассудство", в результате которого были "растрачены некоторые из лучших украинских войск и их ценная западная бронетехника.

Вас также могут заинтересовать новости: