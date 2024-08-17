По словам Романа Свитана, движение Сил обороны Украины происходит не только на запад от Суджи, но и на юго-восток.

Движение Сил обороны Украины происходит не только на запад от Суджи (Курская область, РФ), но и на юго-восток. На этом направлении ВСУ зашли в еще один населенный пункт - Борки. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он отметил, что направление на Борки как раз пролегает в сторону Волчанска - то есть происходит движение как раз примерно вдоль линии границы для отсечения от России некоторых кусков Белгородской области.

"Это оптимальный вариант для движения. Однако все будет зависеть от имеющихся у нас сил и средств для выполнения этой задачи и от принятия решения россиянами по остановке давления на восточном фронте и переброске резервов. Если они остановят наступление, выведут резервы, перебросят их, начнут прикрывать направление на Москву, тогда да, мы можем остановиться. Однако пока им гораздо важнее Покровск, чем Москва", - считает военный. Видео дня

Он также рассказал о ситуации с временно оккупированным Крымом. Военный предполагает, что на полуострове были атакованы ЗРК, ведь перед тем, как уничтожить Керченский мост, нужно было завоевать преимущество в воздухе.

"Для этого нужно уничтожить ЗРК, уничтожить локаторы радиотехнических войск России - закрыть "глаза" российскому ПВО", - уточнил Свитан.

При этом он уточнил, что только так можно подойти к Керченскому мосту, ведь там серьезная многоэшелонная оборона.

"Россияне напихали туда ПВО, начиная от "Панцирей", "Торы", С-400, С-500, наземные службы. И все это контролируется еще и авиацией", - резюмировал военный.

Война в Украине - последние новости

Курская операция ВСУ разрушила миф о милитаризованной и сплоченной России. Об этом в интервью The Independent сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, российские вооруженные силы "не соответствуют своему названию", а разобщенность и плохая связь между генералами и солдатами на местах раскрыли Украине слабые места для атаки.

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