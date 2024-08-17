По мнению обозревателя, российское руководство в безвыходном положении.

Ядерная истерия России, которая сейчас наблюдается, - это отчетливый признак загнанности Кремля и безвыходного положения всего российского руководства. Однако, даже в такой ситуации РФ не пойдет на применение тактического ядерного оружия.

Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя ложные заявления России о подготовке Украиной очередной грязной бомбы и массированных обстрелов Курской и Запорожскую АЭС

"В информационном пространстве максимально нагнетается ядерная истерия. Но, казалось бы, к чему это делать, если по официальной версии Кремля в Курской области все под контролем? На самом деле ничего не под контролем. Российские военные продолжают сдаваться в плен. Зона контроля Сил обороны Украины расширяется. Глушковский район отрезается от логистики и снабжения. Конечно, неспособные справиться с ситуацией российские войска включили режим нагнетания и истерии. Для начала в надежде на международное сообщество, повлиять на темпы наступательной кампании". Видео дня

Говоря о том, что Россия не станет применять ядерное оружие, Коваленко отметил, что, во-первых, оно не решит абсолютно никаких задач на поле боя, где оперируют небольшие мобильные группы, и, во-вторых, это "запустит ответную реакцию международного сообщества":

"Которое вполне может начать оказывать в боевых действиях Силам обороны Украины дистанционную поддержку своими средствами поражения. Такого российские оккупационные войска не вытащит, а дорога назад будет перекрыта".

Ядерные угрозы РФ - актуальное

Напомним, руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Россия может готовить ядерную провокацию:

"У них не сработал сценарий обвинить нас в терроризме и наступлении на Курскую АЭС, теперь они врут о "грязной бомбе" и нашей возможной провокации. Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт".

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