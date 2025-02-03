Российский генерал критикует недовольных граждан РФ и рекомендует им помолчать.

Российской армии пока не удается вытеснить ВСУ из Курской области. Это подтвердил росСМИ командир российского спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он разместил в Telegram видеозапись своего интервью, в котором, в частности, критикует жителей Курщины, которые из-за войны оставили свои дома и просят армию РФ освободить их землю.

Как утверждает командир чеченского спецназа, в интернете он увидел несколько роликов с обращениями "взрослых, здоровых мужиков", которые выехали с территории, которую сейчас контролируют ВСУ. Якобы эти граждане РФ предъявляют претензии российским военным и спрашивают, когда же освободят Курскую область.

"Упрек тем мужчинам, которые требуют с таких же простых мужиков, как и они: "Почему вы не освобождаете мою землю?". Если вы задаете этот вопрос, то где ваша совесть? Пойдите в военкомат, подпишите контракт, придите, встаньте с нами рядом и покажите, что вы можете", - говорит командир "Ахмата".

При этом он утверждает: если бы была его воля, ВСУ вообще бы не зашли в Курскую область, или украинцы были бы вытеснены в первый же день, еще летом 2024 года. Алаудинов также заявил, что РФ воюет якобы не с Украиной, а всеми странами НАТО, которые "набросились" на РФ - "любимую богом" страну.

"Мы должны, все-таки, понимать реалии жизни... Сюда брошены такие ресурсы, что их реально выбить в течение 5 минут физически невозможно. Мы три года через Украину провоевали с блоком НАТО. То есть, весь ресурс, который есть у НАТО, был брошен, чтобы победить Россию. Благодаря духу российского солдата, мы выстояли и не дали себя сломить", - сказал Алаудинов.

По его словам, Россия своих не бросает, продолжается "священная война", а тем, кто не участвует в ней, ахматовец посоветовал молчать. Пропагандист утверждает, что жителям Курской области оказывают адекватную помощь, а недовольным рекомендует сравнить ее с "соцпакетом" в Сирии, Ираке, Ливии, Афганистане. Он также сравнил происходящее в Курской области с событиями в Чечне.

"У меня было в жизни такое, когда в доме был кипяток, заварка, чтобы добавить в кипяток, черный хлеб. Сахар, который мы могли насыпать в этот чай и вот этот черный хлеб - было такое лакомство Таких жестких условий (у беженцев из Курской области - УНИАН), как у нас были тогда, я не вижу. Вся страна пытается помочь, администрация пытается помочь, и в то же время люди, которые это все получают, недовольны", - заявил Алаудинов.

Он также добавил, что в свое время жители Чечни самостоятельно восстанавливали свое жилье и т.д., не дожидаясь помощи от властей.

Операция ВСУ в Курской области - что известно

Напомним, 6 августа 2024 года началась операция Сил обороны Украины в Курской области РФ. По данным Генерального штаба ВСУ, за это время, по состоянию на 6 января 2025 года, общие потери РФ превысили 38 тысяч, из них около 15 тысяч - убитыми.

Речь шла о том, что Курская операция стала очередным этапом противостояния российской агрессии и борьбы за независимость Украины: впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Цель операции - не допустить наступление врага в Сумской области и создание "буферной зоны".

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