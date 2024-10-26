Украинские войска продолжают вести довольно успешные боевые действия на российской территории, отметил эксперт.

Данные о колоссальных потерях ВСУ в Курской области, которые озвучил на днях Путин, - это бред старого маразматика, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"…дали бумажку, на которой написали все, что захотели. То, что ему надо сказать, своему электорату, чтобы хоть как-то оправдаться перед россиянами, почему более двух месяцев "вторая армия мира" не может выбить украинские войска из Курской области", - сказал он.

Как отметил Жданов, "развенчание мифа окончательно и бесповоротно", ведь получается, что без северокорейских войск решение "проблемы" в Курской области для российской армии на сегодняшний день невозможно:

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"Солдаты Ким Чен Ина будут пытаться спасти российскую армию".

И, как добавил эксперт, еще не факт, что они справятся.

По словам Жданова, ВСУ "чуть уменьшили плацдарм, который занимают" на российской территории, но продолжают вести довольно успешные боевые действия, вовсю применяя западное вооружение.

Курская операция ВСУ - актульное

Напомним, пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Дина Вонг сообщила, что россияне в Курской области получили приказ не брать в плен украинских военнослужащих.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявление Путина о том, что украинские войска в Курской области окружены. Также он сообщил, что с 8 августа российская армия на этом участке фронта потеряла 17819 человек личного состава.

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