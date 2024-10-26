Сообщается, что на указанном направлении армия РФ ведет активные штурмовые действия.

В Курской области России, где продолжается операция ВСУ, россияне получили приказ от командования не брать в плен украинских военнослужащих. Такое заявление в эфире национального телемарафона сделала пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Дина Вонг.

"Враг дал своему личному составу прямой приказ не брать в плен украинских военных", - заявила она.

По ее словам, на указанном направлении россияне ведут активные штурмовые действия с применением бронетехники.

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"Нам известно о том, что они пытаются накопить свою пехоту... Когда начинаются штурмовые действия, мы сразу отрабатываем по личному составу и технике противника. Каждая наша операция - это совокупность действий наших танкистов, артиллерии, операторов БПЛА", - рассказала Вонг.

Курская операция ВСУ - актуальное

Напомним, ранее не раз сообщалось о том, что россияне расстреливают сдающихся в плен украинских военных в Курской области.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявление Путина о том, что украинские войска в Курской области окружены. Также он сообщил, что с 8 августа российская армия на этом участке фронта потеряла 17819 человек личного состава.

Как писал The Washington Post, военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади высказал мнение, что, скорее всего, российские войска еще не начинали крупномасштабное наступление у Курской области.

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