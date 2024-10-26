Он очень редко используется россиянами на поле боя, его эксплуатируют спецподразделения и воздушно-десантные войска.

Украинские Силы обороны впервые уничтожили редкий российский бронеавтомобиль ЛСТС-1944 "Сармат-3" - в населенном пункте Глушково в Курской области. При этом, как отмечают аналитики Defense Express, фото уничтоженной машины выложил депутат Курской областной думы Алексей Золотарев, ошибочно назвав ее "украинским бронеавтомобилем".

Как отмечают аналитики, "Сармат-3" - это новейшая версия линейки семейства военных автомобилей. Он очень редко используется россиянами на поле боя, его эксплуатируют спецподразделения и воздушно-десантные войска.

Работы над "Сарматом-3" ориентировочно завершились в 2016-2017 году, но потом Минобороны РФ отправило машину на доработку, чтобы усовершенствовать характеристики. В 2022 году наконец был продемонстрирован полноценный бронеавтомобиль, разработанный на базе "Сармат-3".

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Как отмечают в Defense Express, "Сармат-3" имеет вес 3,5 тонны; двигатель мощностью 153 л.с.; максимальную скорость - 150 км/ч и может перевозить 8 человек или 1500 кг груза. В новой легкобронированной версии СТС "Сармат-3" может нести груз до 900 кг или до 4 бойцов, обеспечивает скорость до 120 км/ч, дальность хода - 500 км.

Бронеавтомобиль также может быть вооружен пулеметами 7,62 мм или 12,7 мм, гранатометами АГС-17 или противотанковым ракетным комплексом "Корнет".

Потери России в Украине

Как писал Forbes, за последние две недели украинские морские пехотинцы и десантники создали в Курской области настоящую "дорогу смерти" для российских войск, уничтожив не менее 17 уничтоженных российских бронированных грузовиков, БТРов и танков.

Всего за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1 690 российских оккупантов. Также уничтожено 12 танков, 45 бронемашин и 29 артсистем.

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