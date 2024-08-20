Имеющиеся у ВСУ средства позволят взять противника в "котел", или плен.

Российские военные в Глушковском районе Курской области оказалось в "котле", поэтому имеют небольшой выбор относительно дальнейших действий.

Как прогнозирует военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, эта территория на Курщине, где ВСУ взорвали три моста через Сейм, будет очищена от российских войск, пишет 24 Канал. В частности, он сказал, что вражеские войска точно будут выходить с этой территории, потому что ее невозможно будет оборонять. Он пояснил, что нет смысла строить понтонные переправы, поскольку ВСУ их тоже уничтожат и россияне не смогут перебрасывать сюда технику и боеприпасы.

"Личный состав на некоторых участках самостоятельно будет принимать решение на выход - без техники, вплавь", - сказал Свитан. Видео дня

Он поделился мнением, что имеющиеся у ВСУ средства позволят взять противника в "котел", или в плен.

Также полковник спрогнозировал дальнейший ход событий в Курской области. Он считает, что операция ВСУ будет расширяться, если враг ее не остановит, а сделать это он сможет, если перебросит в Курскую область около 50 тыс. человек живой силы с Донбасса. Но, как отметил Свитан, россияне уже вторую неделю не проводят военной операции.

Ситуация в Курской области

Зона контроля в Курской области не станет стационарной линией боестолкновения и будет расширяться. При этом, в России на федеральном уровне преимущественно уделяют внимание событиям на Торецко-Покровском направлении и пытаются игнорировать ситуацию в Курской области.

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