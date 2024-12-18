В целом командующий считает операцию успешной.

Курская операция ВСУ была необходимой, поскольку она сорвала российские планы наступления на Харьков и Сумы. Об этом в интервью французской газете Le Monde рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Курскую операцию он оценил как в целом успешную, чему способствовал эффект неожиданности, которого удалось добиться в начале украинского наступления. Что же касается причин проведения этой операции, то Сырский назвал ее вынужденно необходимой.

"У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место с очень малым количеством солдат для охраны границы", - пояснил генерал.

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По мнению Сырского, в конце концов этот план сработал, ведь удалось ослабить наступательный потенциал российских войск на большей части фронта, кроме Покровского и Кураховского направлений.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты при поддержке своих союзников из Северной Кореи уже несколько дней подряд пытаются активно наступать в Курской области. По словам Сырского, корейцы уже понесли большие потери, зато украинские защитники стойко держат оборону.

Также мы рассказывали, что россиянам удалось восстановить контроль над половиной тех территорий, с которых ВСУ выгнали их в августе. По словам украинских военных, на Курщине россияне имеют "огромное" преимущество в людях, артиллерии и машинах.

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