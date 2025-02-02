Мирные жители Курщины отрезаны от большинства коммуникаций, а украинские войска являются для них единственным контактом с внешним миром.

На Курщине задачей небольшого подразделения украинских военных является помощь мирным жителям. В это же время они пытаются убедить россиян в том, что глава РФ Владимир Путин начал войну против Украины и именно Москва является агрессором.

Об этом рассказал в интервью The Washington Post украинский полковник Алексей Дмитрашковский, который занимается документированием событий в Курской области, и является пресс-секретарем военной комендатуры ВСУ в Судже.

В издании отметили, что он снимает документальный фильм о том, как на самом деле украинские военные обращаются с мирными жителями на Курщине. Также он документирует то, как к Силам обороны Украины относятся россияне, которые остались в зоне боевых действий.

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Дмитрашковский поделился с журналистами, что одной из целей его работы является опровержение заявлений РФ о том, что украинские военные жестоко обращаются с мирными жителями. Он подчеркнул, что большую часть этих людей составляют пенсионеры, которые не смогли выехать в более безопасные места.

Дмитрашковский добавил, что мирные жители Курщины отрезаны от большинства коммуникаций, так как у них нет работающей телефонной сети и электричества. По его словам, украинские войска являются для этих людей единственным контактом с внешним миром.

"Мы закладываем в их головы семена правды, которые, я уверен, в какой-то момент прорастут", - сказал он.

Дмитрашковский считает, что определенный успех есть. Он рассказал о том, как один подросток после просмотра отрывка из его документального фильма подтвердил, что войну начал Путин. По его словам, 70-летняя женщина была настолько расстроена увиденными сценами, что разрыдалась.

В издании напомнили, что от Кремля часто исходили сообщения о том, что в Курской области якобы были обнаружены камеры пыток. Вскоре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что доказательства быть озвучены и показаны общественности, но этого так и не произошло.

Дмитрашковский уверен, что эти утверждения не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что украинские войска не пытают людей в подвалах. Более того, по его словам, многим солдатам приказано не контактировать с местными жителями Курщины.

Кроме того, он назвал преступлением против человечности атаку россиян по убежищу в подконтрольной Украине Судже, в котором находились десятки мирных жителей и четверо украинских военных. Он поделился, что вскоре после обстрела поспешил на место происшествия, где заметил, что внутри здания в основном находились пожилые люди и инвалиды.

Дмитрашковский вспомнил, что в первые недели после своего назначения в августе ездил с украинскими военными медиками, чтобы оказать помощь всем нуждающимся гражданским лицам. Он подчеркнул, что задача оказалась не самой простой, так как многие из этих людей были пожилыми и больными.

Также Дмитрашковский рассказал, как однажды украинские военные назначили местную женщину своим связным в деревне. Затем свекровь пригрозила отдать ее под российский суд как предательницу.

"Во время многих из этих первых встреч я чувствовал ненависть", - признался Дмитрашковский.

Тем не менее он отметил, что со временем стал больше понимать то, как живут люди на Курщине.

По ходу съемок было подсчитано, что в Курской области были убиты 36 мирных жителей, а еще 100 человек - получили ранения. Дмитрашковский заявил, что это произошло из-за атак российской авиации и беспилотников. Он подчеркнул, что в последнее время количество жертв стало увеличиваться еще быстрее.

Кроме того, Дмитрашковский поделился, что получил тысячи звонков и сообщений от семей из России и из-за рубежа с просьбой помочь их близким или хотя бы прислать доказательства того, что они живы. Также он сказал, что для некоторых гражданских лиц он обеспечил безопасный проезд в другие регионы РФ через Украину и Беларусь.

Ситуация в Курской области - что известно

Напомним, что 1 февраля российская авиация ударила авиабомбой по зданию бывшего интерната, расположенного по улице Ленина в городе Суджа Курской области. Представитель комендатуры ВСУ в городе Суджа Алексей Дмитрашковский рассказал, что 95 человек оказалось под завалами.

На эту атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что РФ разрушила здание, несмотря на то, что там были десятки гражданских лиц.

Кроме того, в Курской области продолжаются бои против российских оккупантов. Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что россияне не уменьшают давления, однако значительных успехов достичь они не способны.

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