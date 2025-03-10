ДРГшные подразделения россиян пытаются создать иллюзию присутствия на Сумщине, цепляя триколоры.

На Курщине нет окружения Сил обороны Украины и существует логистика, а россияне пытаются создать иллюзию присутствия на Сумщине. Об этом сказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что на Курщине продолжаются активные боевые действия, враг имел определенные тактические успехи, поскольку длительное время ведет наступательные действия.

"Враг осуществил в феврале перегруппировку и пополнение после значительных потерь, которые понес в декабре 2024 года и январе 2025 года. И сейчас с новыми силами атакуют", - сообщил эксперт.

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По его словам, россияне переключили сейчас практически все внимание на Курщину.

"Курщина вышла в эпицентр и стала самым приоритетным направлением удара для российских войск. Сюда перебросили, вероятно, даже то, что рассчитывали подтянуть на Покровское направление. Все фактически задействуют на Курщине. И это одна из причин, почему несколько уменьшилось количество и интенсивность штурмовых действий и атак врага на Покровском направлении. И это еще раз подтверждает, что Курская операция сработала, потому что даже сейчас враг вынужден перебрасывать туда свои силы", - сказал Мусиенко.

Эксперт рассказал, что россияне на Курщине перешли к массированному штурму, а также характер действий врага частично изменился - противник хотел провести охватывающий удар, чтобы заблокировать логистику и попытаться взять в окружение наши силы. Мусиенко подчеркнул:

"На сегодняшний день эти планы сорваны, то есть окружения нет. Что касается угрозы логистике, то она там была и раньше - враг задействовал значительное количество дронов, в том числе и на оптоволокне, и его авиация сбрасывала в большом количестве авиабомбы".

Он отметил, что на сегодня на Курщине нет окружения Сил обороны Украины и существует логистика.

Эксперт прогнозирует, что противник будет пытаться наступать и в дальнейшем, чтобы вытеснить Силы обороны Украины с Курщины.

"Пережили очень большое давление и большое количество атак противника наши подразделения, которые там, в том числе и Силы территориальной обороны ВСУ, которые продолжают выполнять задачи. Очень непросто, но в течение этих нескольких дней они нанесли значительные потери российским войскам, что и сдерживало несколько их продвижение", - отметил Мусиенко.

При этом не исключает, что в дальнейшем могут быть и соответствующие контрдействия со стороны Сил обороны Украины на Курщине, в том числе с целью "выдавливания" тех ДРГшных подразделений и групп, которые пытаются закрепляться в Сумской области. Мусиенко сказал:

"Закрепления как такового нет на Сумщине. Есть отдельные подразделения российских войск, которые объединены с диверсионно-разведывательными группами противника, которые действуют и их выбивают украинские войска, а они опять же туда заходят. Плюс они пытаются создать иллюзию контроля и присутствия и отправляют тех, кто за деньги готов выставлять там свои флаги, и делают из этого пропагандистское шоу".

Он также напомнил, что еще до проведения Курской области некоторые громады на Сумщине были отселены.

Наступление РФ в Курской области - что известно

Как сообщал УНИАН, в Генштабе отмечают, что в Курской области продолжается операция ВСУ, ситуация находится под контролем командования, для стабилизации обстановки ВСУ задействовали резервы.

Также подчеркнули, что информация о том, что российские войска массированно прорвали границу Украины в Сумской области, не соответствует действительности.

Издание Financial Times отмечало, что в первые дни без поддержки США украинские войска были вынуждены отдать большую часть российской территории, которая была захвачена в прошлом году в Курской области.

Россия усилила свое наступление на Курщине в эти выходные и речь шла об угрозе отрезания коридора между Украиной и городом Суджа, который ВСУ захватили во время августовского наступления прошлого года.

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