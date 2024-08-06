Он отметил, что в "игру" по созданию "санитарной зоны" можно играть вдвоем.

Последние события на Курщине демонстрируют, что создание "санитарной" зоны возможно и на территории страны-агрессора.

Об этом в эфире Киев24 сказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. "Оказывается, что в эту игру - создание санитарной зоны - можно играть вдвоем. В то же время, когда россияне тужатся и пытаются что-то коренным образом изменить в ситуации на севере Харьковщины, наши подразделения выполняют определенную задачу на территории Курской области. И как оказалось, враг не был готов к такому варианту", - говорит он.

В то же время эксперт отметил, что это лишь предположение, поскольку официальных сообщений от Генерального штаба Вооруженных сил Украины пока не было. "А на фоне того, что российские паблики рассказывают, что перебрасываются дополнительно резервы и ресурсы на этот участок фронта, кажется, что некоторые из вражеских планов станут неосуществленными. Потому что ресурса врагу не хватает и он вынужден отменять определенные действия, чтобы сейчас решить вопрос в районе (прорыва границы)", - отметил Селезнев.

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Он не исключает, что россияне применят по своей же области "ковровые бомбардировки", как было, когда границу в районе Белгородской области пересекли РДК и Легион "Свобода России". В ходе таких бомбардировок уничтожалось все и вся, при этом Кремлю было абсолютно безразлично, сколько гражданского населения РФ погибнет, подчеркнул Селезнев.

По словам бывшего спикера Генштаба ВСУ, прежде чем реализовывать такой план всегда отрабатывается вопрос противодействия и вражеской авиации, и вражеской артиллерии, и действиям бронетанковых подразделений.

"Пока неизвестно, с какой целью реализуется эта миссия. То ли это информационно-силовая акция, чтобы напомнить россиянам, что вполне вероятно вооруженное сопротивление путинскому режиму. Или возможно таким образом украинская армия действует в рамках превентивной деятельности, чтобы помешать определенным планам российской армии. Но в любом случае история еще и тем хороша, что мы получили определенные ресурсы российских пленных, наш обменный фонд пополняется", - подчеркнул Селезнев.

Он также отметил, что Россия начала против Украины неспровоцированную полномасштабную агрессию, поэтому страна, которая страдает от этой агрессии, имеет право использовать весь спектр вооруженного сопротивления.

"В том числе и определенные превентивные меры. Действия нынешних украинских сил обороны или каких-то там добровольцев - мы об этом точно не знаем - это так же деятельность на то, чтобы ослабить боевой потенциал российской армии", - прокомментировал Селезнев.

Бои в Курской области

Как сообщал УНИАН, в течение сегодняшнего дня российские паблики распространяли информацию об атаках на границе с Украиной в районе Курской области.

Лишь под вечер российское министерство обороны признало прорыв границы. По версии оккупантов, украинцы якобы атаковали позиции РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарья и Олешня.

Сейчас телеграмм-каналы пишут, что во время боев в плен сдались по меньшей мере шесть российских солдат. Россияне также жалуются на потерю вертолета Ка-52, это пока не подтверждали.

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