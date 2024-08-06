Всего сдались не менее шести российских солдат, включая как минимум двух срочников.

В ходе боев за приграничные поселки Курской области РФ были захвачены пленные из состава российской армии. По данным российских пабликов, оружие сложили не менее шести представителей оккупационной армии.

"ВСУ взяли в плен не менее шести военнослужащих. По крайней мере несколько из них — срочники", – утверждает белгородский паблик "Пепел", публикуя видео с беспилотника, на котором запечатлен процесс конвоирования.

Также в сети появились видео с допросами пленных. Издание "Важные истории" подтверждает, что среди взятых в плен - 22-летний срочник Данил Колесников из Ровеньского района Белгородской области и 21-летний срочник Максим Хямяляйнен из города Инта Республики Коми. Оба находились на позициях оккупационной армии в приграничном городе Суджа, где сейчас идут бои.

Также в плен попал старший мужчина, которого идентифицировали как командира срочников, 44-летнего сержанта Алексея Подбородова.

По словам пленных, они провели четыре дня на позициях под обстрелами и просили командиров вывести их, так как срочники в принципе не должны принимать участие в боевых действиях. Командование им отказало.

"Кинули, забили на нас просто… "Сдохнут, так сдохнут", – возмущается один из пленных.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, под вечер 6 августа Минобороны РФ заявило, что ВСУ "прорвали" границу в Курской области. По версии россиян, украинцы "силами до трехсот человек из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин" якобы атаковали позиции РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарья и Олешня.

Россияне утверждают, что отражают атаки и наносят огневое поражение войскам ВСУ в районе государственной границы и резервов на территории Сумской области. Также оккупанты заявляют о применение авиации и отправке резервов в этот район.

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