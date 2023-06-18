Многие отели даже не открылись, так как у них нет бронирований.

В Крыму начался летний курортный сезон, а пляжи стоят практически пустыми - россияне не едут отдыхать на полуостров, поскольку боятся "бавовны", контрнаступления ВСУ, а также проблем с водой.

Как говорится в материале "Obozrevatel", крымские отели заполнены на 30-40%, а владельцы апартаментов и мини-отелей начали распродавать недвижимость.

Людей на пляжах в Крыму почти нет

В предыдущие годы в середине июня уже пляжи были заполнены отдыхающими, но сейчас, несмотря на то, что вода уже прогрелась, практически все лежаки на пляжах пустые.

Как отмечает один из туристов, он "никогда еще не видел такого пустого Крыма". Также он рассказывает, что цены на жилье и так достаточно низкие, и их еще можно сбивать.

"Я, например, в Алуште снял комнату с удобствами, кондиционером и микроволновой печью за 800 рублей (350 грн) в сутки. Это очень дешево. Хозяйка хотела 1200 рублей (525 грн), но согласилась уступить", - рассказывает он.

Кафе и рестораны на набережной Ялты стоят открытые, но тоже почти пустые.

Как отмечают владельцы жилья, это худший курортный сезон на их памяти

"Я даже не знаю, можно ли его сравнить с 2014 годом... У меня в июне не было ни одного туриста! На июль практически нет брони. Все боятся", - отмечает одна из них.

Местные блогеры выполняют социальный заказ и пытаются уговорить россиян приехать на полуостров. Они бегают по пляжам и уверяют, что народу здесь полно. Хотя на самом деле хорошо видно - отдыхающих нет.

Отмечается, что среди отдыхающих много самих крымчан, которые приехали со степной части полуострова, где есть опасность химической катастрофы, а также достаточно беженцев из Луганской и Донецкой, из Херсонской и Запорожской областей.

Что происходит с недвижимостью

Очень печальная ситуация с отелями, особенно небольшими и средними. Многие из них даже не открылись, так как у них нет бронирований. Остальные открылись наполовину. Владельцы частных мини-отелей надеются хотя бы на 35-40% заполняемости. Иначе им нужно закрываться, или работать в убыток.

В то же время крупные гостиницы, санатории, детские лагеря заполняются преимущественно за счет социальных государственных программ, семей беженцев, переселенцев.

Поскольку это уже не первый неудачный сезон на полуострове, то многие владельцы курортной недвижимости ее продают. Есть те, кто специально под сдачу накупил квартиры в новых ЖК, с видом на море, а теперь они стоят пустые.

Сейчас даже отели распродают, боятся, что еще их и разбомбят", – рассказывает риелтор из Крыма.

После подрыва Каховской ГЭС есть в Крыму и проблема с водой

Это первый вопрос, который сейчас беспокоит отдыхающих - что с водой. Ведь с ней на острове всегда было не очень хорошо. А сейчас есть угроза повторения ситуации 2015-2021 годов, когда воду подавали каждый час даже в Ялте.

Пока полуостров не испытывает дефицита питьевой воды, поскольку за полтора года после вторжения оккупанты успели заполнить практически все пересохшие водохранилища. Проблемы начнутся через год или два.

Люди снова вспомнили о своих скважинах, заполняющих емкости водой, чтобы дотянуть до осени. И планируют снова переходить на выращивание более устойчивых к засухе растений.

Где отдыхать россиянам?

Крым в последнее время - достаточно опасное место для отдыха. В частности, здесь периодически сбивают беспилотники. Или не сбивают, и они попадают в важные объекты.

Также из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС Крым останется без пресной воды, что в конечном итоге поставит крест на развитии полуострова.

Кроме того, россияне переживают, что если ВСУ взорвут Крымский мост, то они окажутся в ловушке.

В то же время та часть россиян, у которых есть деньги, пытаются уехать на отдых в Европу - сейчас турвизы им охотно выдает Испания.

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