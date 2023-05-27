Малюк отметил, что Крымский мост является логистическим путем оккупантов.

Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал слухи о якобы причастности украинской спецслужбы к подрыву Крымского моста осенью 2022 года.

В интервью журналисту Дмитрию Комарову Малюк отказался уточнять какие-либо детали и ограничился лишь намеками. Отдельно Малюк отметил, что Крымский мост является логистическим путем оккупантов.

"Согласно нашему и международному действующему законодательству и обычаям и традициям ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы были обязаны перерезать врагу... Некие мероприятия осуществлялись, однако таких деталей я вообще говорить не буду", - ответил глава СБУ.

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Также Малюк добавил, что СБУ наблюдает за ходом следствия о якобы "теракте" в России, в рамках которого задержаны, по словам главы СБУ, уже более 20 человек - граждан РФ.

"Во РФ осуществляется псевдоследование по поводу того, что произошло с Крымским мостом. Квалифицируют они там по-своему как теракт, задержали более 20 своих сограждан... Лучше мы будем за этим наблюдать", - отметил Малыш.

Подрыв Крымского моста - главное

В октябре 2022 года на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. "Хлопок" обвалил несколько пролетов дорожного полотна, в частности взрыв повредил железнодорожное сообщение.

Сейчас проезд через Крымский мост полностью восстановлен оккупантами, но Украина никогда не скрывала, что он будет главным объектом поражения во время деоккупации Крыма, о чем, в свою очередь, говорил и глава ГУР Кирилл Буданов, и президент Владимир Зеленский. Эксперт Алексей Арестович позже отметил, что прежде всего в Крыму под удар попадет Керченский мост.

На первом этапе украинские силы должны будут нанести дальнобойные удары по военной инфраструктуре ЧФ РФ, на втором - поразить другие важные для оккупантов цели, чтобы сделать полуостров непригодным для войск армии страны-агрессора, пояснил ранее бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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