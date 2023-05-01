Также "губернатор" Севастополя Развожаев заявил об атаке БПЛА.

В понедельник, 1 мая, известный крымский курортный город Евпатория нестандартно открывает "сезон": небо сотрясают громкие взрывы.

О "бавовне" во временно оккупированном городе сообщили местные жители. По их словам, в Евпатории работает ПВО.

"Только что полетело, был такой взрыв", - отметила очевидица в кадре.

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Тем временем "губернатор" города Севастополя Михаил Развожаев "трубит" об массовой атаке БПЛА. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит", - сообщил он.

Севастополь сотрясают взрывы - в городе горела нефтебаза

Напомним, что 29 апреля гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев также обвинил ВСУ в запуске БПЛА, которые ударили по местной нефтебазе. Вследствие "атаки" россияне с трудом смогли потушить резервуар объекта.

При этом ставленник РФ сам запутался в своих сообщениях. Сначала он рассказывал об атаке двух беспилотника, но потом опроверг количество БПЛА.

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