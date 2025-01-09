Сколько людей остаются в Курахово: в Донецкой ОВА раскрыли данные

Филашкин подчеркнул, что оставаться в городе очень опасно.

В Курахово Донецкой области остаются около 300 человек. Сейчас выехать из города можно только через фильтрационные направления.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

"Что будет с этими людьми дальше - мы не понимаем. Обращаемся дальше к людям тех населенных пунктов, которые приближены к линии фронта - это очень опасно", - сказал он.

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Филашкин подчеркнул, что еще около 300 человек остаются в Мирнограде, 126 человек - в Торецке и 7200 человек - в Покровске. Он отметил, что российские оккупанты продолжают пытаться вытеснить украинских защитников, но Силы обороны сдерживают их.

Глава Донецкой ОВА заявил, что всех детей из Покровска удалось эвакуировать. Он отметил, что в городе работают несколько магазинов, аптек, а также до 15 января продолжит работать одно почтовое отделение "Укрпочты".

Бои в Донецкой области - важные новости

Ранее в DeepState сообщали, что российские оккупанты продвинулись в ряде населенных пунктов на Донбассе. В частности, враг продолжает наступать в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово.

Кроме того, представитель пресс-службы 79 десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ рассказал есть ли угроза окружения к югу от Курахово. Он также добавил, что большое количество подразделений Сил обороны пытается обеспечить ту группировку, которая еще держит оборону в самом городе.

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