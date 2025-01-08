Из-за превосходства врага в численности и вооружении ситуация в Донецкой области стала критической.

Украина потеряла Курахово Донецкой области из-за превосходства врага в численности и вооружении. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

"Курахово мы потеряли, это факт... Когда у вас есть враг, который очень сильно превосходит численностью и количеством вооружения, по возможностям, когда у вас над головами летят 500-килограммовые КАБы, очень трудно удерживать позицию... Проблема заключается в том, что наше командование не определило рубежи обороны в Донецкой области", - заявил Крамаров.

Он добавил, что Украина держала стратегические позиции в Донецком регионе в течение 10 лет, однако из-за превосходства врага в численности и вооружении ситуация в области стала критической.

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"Где для нас есть тот рубеж обороны в Донецкой области, на который мы можем отойти нашими компактными силами, конечно, меньше врага, и на котором мы снова сможем очень много и долго обороняться? И это вопрос больше к командованию, чем к тем ребятам, которые находятся непосредственно на линии

Бои за Курахово

Российские оккупационные войска неделями пытались захватить Курахово Донецкой области. На днях роспропагадна распространяла информацию о том, что город оккупирован.

В то же время представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявлял, что ситуация в городе тяжелая, и значительная его часть разрушена врагом.

Россияне почти полностью оккупировали Курахово Донецкой области, сообщает мониторинговый проект DeepState.

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