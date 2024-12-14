Сейчас подразделения Сил обороны осуществляют мероприятия, чтобы восстановить тактическое положение в этих населенных пунктах.

За прошедшие сутки российская армия пыталась улучшить тактическое положение в районе Благодатного, западнее Дальнего и в районе Елизаветовки Донецкой области.

Как отмечает Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", там враг успеха не имел, понес потери, отошел.

В то же время противник проводил штурмовые действия в районе юго-западнее Сторожевого, юго-западнее населенного пункта Сухие Ялы, южнее Константинопольского и юго-западнее населенного пункта Веселый Гай: в результате огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание.

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"Вследствие изнурительных боестолкновений противник улучшил тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко", - отмечают в "Хортице".

Сейчас украинские подразделения проводятся мероприятия по восстановлению тактического положения, добавили в ОСУВ.

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Ранее сообщалось, что силы обороны Украины оказались в оперативном окружении в районе Анновки на Кураховском направлении. Об этом информировал проект DeepState, описывая ситуацию вокруг "Успеновского мешка".

Отмечалось, что вражеские силы неоднократно фиксировались в Успеновке. Россияне активно пытаются штурмовать этот населенный пункт, закрепляться для дальнейшего продвижения и овладения селом полностью.

Впоследствии DeepState сообщил, что российские захватчики оккупировали населенные пункты Веселый Гай, Елизаветовка, Романовка, Новотроицкое и Пушкино в Донецкой области.

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