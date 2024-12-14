За прошедшие сутки российская армия пыталась улучшить тактическое положение в районе Благодатного, западнее Дальнего и в районе Елизаветовки Донецкой области.
Как отмечает Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", там враг успеха не имел, понес потери, отошел.
В то же время противник проводил штурмовые действия в районе юго-западнее Сторожевого, юго-западнее населенного пункта Сухие Ялы, южнее Константинопольского и юго-западнее населенного пункта Веселый Гай: в результате огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание.
"Вследствие изнурительных боестолкновений противник улучшил тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко", - отмечают в "Хортице".
Сейчас украинские подразделения проводятся мероприятия по восстановлению тактического положения, добавили в ОСУВ.
Война в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что силы обороны Украины оказались в оперативном окружении в районе Анновки на Кураховском направлении. Об этом информировал проект DeepState, описывая ситуацию вокруг "Успеновского мешка".
Отмечалось, что вражеские силы неоднократно фиксировались в Успеновке. Россияне активно пытаются штурмовать этот населенный пункт, закрепляться для дальнейшего продвижения и овладения селом полностью.
Впоследствии DeepState сообщил, что российские захватчики оккупировали населенные пункты Веселый Гай, Елизаветовка, Романовка, Новотроицкое и Пушкино в Донецкой области.