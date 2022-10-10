Еще один человек погиб вчера в Чугуевском районе.

Вследствие ночного обстрелов Купянска Харьковской области погиб гражданский человек.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали мирное население в городах Купянск и Волчанск и населенных пунктах Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. Этой ночью в Купянске из-за обстрела произошел пожар на одном из производственных объектов. К сожалению, погиб один человек, еще один погиб вчера в Чугуевском районе", - написал он.

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Синегубов также отметил, что по данным областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы два человека: 47-летний мужчина в Купянском районе и 30-летний - в Чугуевском.

Между тем, по его словам, продолжается разминирование территории области. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 421 взрывоопасный предмет.

Ситуация в Харькове и области

Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину постоянно обстреливают Харьков и область.

В начале сентября Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление. Уже 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область освобождена.

В оккупации более пяти месяцев жили около 150 тыс. украинцев. В частности в Изюме в результате 5 месяцев боев и оккупации большинство домов разрушены настолько, что их невозможно подготовить к отопительному сезону. Там до сих пор нет связи, света и воды. Горожане нуждаются в пище и медикаментах.

Ночью 8 октября оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300

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