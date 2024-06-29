Непальцы идут на войну в Украину в составе РФ из-за нехватки денег, отмечает издание.

Россия активно вербует непальцев на войну в Украину, обещая им огромные деньги и ускоренную процедуру получения российского паспорта, сообщает The New York Times.

Издание рассказало историю непальца Кришна Бахадура Шахи, который пошел на фронт, считая, что его не отправят на боевые позиции.

"Шахи попал в ловушку теневого, хищнического подземного мира торговцев людьми из Непала, которые поставляют иностранных бойцов российской армии для ее войны в Украине. Правительство Непала пыталось закрыть этот трубопровод. Но российская армия продолжает полагаться на это, увеличивая боевую мощь с помощью обедневших молодых иностранцев, хотя многие, как Шахи, говорили, что не знали, что пойдут в бой", - говорится в материале. Видео дня

Как пишет NYT, непалец столкнулся с финансовыми трудностями и именно это заставило его вступить в ряды армии РФ. Он познакомился с торговцами людьми, которые быстро организовали его перелет в Москву и такая сделка оказалась выгодной для него, ведь он заплати 5600 долларов, а в России должен был зарабатывать по 2200 долларов в месяц как солдат-контрактник, работая охранником на базе, как ему пообещали, а не на передовой. Кроме того, ему обещали российское гражданство в награду за военную службу, отмечает издание.

"После двухнедельной базовой подготовки, хотя, по его словам, ему обещали три месяца, - ему сказали, что он едет на передовую позицию вблизи Донецка, украинского города, оккупированного российскими войсками. Он пытался протестовать и заявил, что лучше будет сидеть в тюрьме, но это был не выход, ведь даже заключенных там отправляют на передовую", - пишет NYT.

Цитируя слова непальца, издание отметило, что обычно заключенные употребляли много алкоголя и неприязненно относились к непальцам. Шахи рассказал, что они постоянно били их по шлемам, кололи прикладами и кричали на них на русском.

Издание добавило, что после этого непалец решил, что хочет сбежать и вернуться в Москву, заплатив 4000 евро "черным перевозчикам". Сначала он добрался до Мариуполя, а потом втихаря хотел пересечь российскую границу, но там его и группу других непальцев задержали и избили.

"Впоследствии появились российские милиционеры. Шахи умолял о помиловании, говоря, что они просто непальские студенты, которые пытаются попасть в Европу. Но пока они ждали в мариупольском СИЗО, полиция получила электронный бюллетень от российской армии о том, что они ищут непальских дезертиров. Игра закончилась, российские солдаты отправили их на передовую позицию в Донецке. По его словам, у них почти не было ни еды, ни воды. Они ели лед и тушенки с замороженной говядиной, что противоречило индуистской религии Шахи", - говорится в материале.

NYT добавило, что уже через несколько дней, командиры РФ вывели их и приказали штурмовать украинскую линию окопов, где он получил огнестрельные ранения в руку и ногу. Россияне оказали ему первую помощь и отправили в госпиталь откуда он сбежал и вернулся в Непал.

Наемники из Непала на войне в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в начале 2024 года власти Непала заявили, что в ряды российской армии завербовали уже 200 их граждан. Страна требует РФ вернуть их домой и выплатить семьям погибших денежные компенсации.

Также УНИАН сообщал, что из армии РФ массово бегут наемники из Непала. По данным украинской разведки, бегство непальцев, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, которая находилась на Луганщине, вызвано огромными потерями в "мясных штурмах" и жестоким отношением командиров.

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