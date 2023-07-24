Как отметил представитель украинской разведки, незаконно возведенный россиянами мост через Керченский пролив не является гражданским объектом, что бы об этом ни говорили в Кремле.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Крымский мост является незаконной, соответственно "крайне нестабильной" конструкцией. Он предостерег людей, которые не причастны к оккупации украинских территорий, от поездок по переправе.

"Конструкция крайне нестабильна, как и другие объекты, которые используются для логистики, поставки личного состава и техники, сил и средств врага для участия в захватнической войне против Украины. Это означает, что другим людям, которые не причастны к оккупации Украины, к военным преступлениям, следует избегать использования таких опасных и незаконных конструкций", – подчеркнул он в эфире телемарафона.

Как отметил представитель украинской разведки, незаконно возведенный россиянами мост через Керченский пролив не является гражданским объектом, что бы об этом ни говорили в Кремле. Оккупанты используют Крымский мост "для переброски сил и средств, чтобы убивать украинских мирных жителей и украинских защитников и продолжать оккупацию украинских территорий".

Видео дня

"Поэтому в данной ситуации думать, что с ним будет все в порядке в будущем, было бы ошибочно", – подчеркнул Юсов.

"Бавовна" на Крымском мосту

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на переправе между оккупированным Крымом и материковой Россией уже дважды раздавались взрывы. Первая "бавовна" случилась в октябре 2022 года. Тогда на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате чего обвалилась часть переправы и возник сильный пожар на железнодорожной части моста. Оккупанты традиционно обвинили во всем Украину.

Уже 17 июля 2023 года "бавовна" повторилась. В России заявили об атаке надводных дронов. В то же время в СБУ пообещали поделиться подробностями взрыва на Крымском мосту, но уже после украинской победы. Примечательно, что с момента подрыва уже несколько раз перекрывали мост. В частности, только за 24 июля это случалось по меньшей мере трижды.

Вас также могут заинтересовать новости: