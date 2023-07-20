После звонка полицейские отправились искать взрывчатку.

В оккупированном Крыму обследовали Крымский мост из-за звонка российской пенсионерки, которая "переживала" за его судьбу.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra. По их данным, на мосту начали искать взрывные устройства после звонка 76-летней жительницы Тюмени Лидии К. Женщина сказала оккупантам: "Ждите нападения на Крымский мост со стороны Кубани".

19 июля 12 полицейских со служебными собаками обследовали мост, однако ничего опасного не нашли. Пенсинерка объясняла свой звонок тем, что "переживает за судьбу моста".

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Удары по Крымскому мосту

Напомним, 8 октября на железнодорожной ветке Керченского моста произошел мощный взрыв, обрушивший 250 метров шоссейного полотна, также сгорело семь цистерн грузового поезда. Движение на мосту полностью остановили впервые со дня его запуска.

В начале мая в Российской Федерации заявили, что полностью восстановили железнодорожное движение.

17 июля оккупанты сообщили, что в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Кубани произошло ЧП, в результате которого были повреждены два пролёта.

В атаке обвинили Украину - Национальный антитеррористический комитет заявил, что около 3:00 мост атаковали "два украинских беспилотных надводных аппарата".

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