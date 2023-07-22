С незаконным Крымским мостом снова возникли проблемы.

Оккупанты полностью перекрыли движение по Крымскому мосту без объяснения причин. Об этом сообщает телеграм-канал "КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация", на который ссылаются федеральные СМИ России.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.

Данное перекрытие моста не было анонсировано заранее, его причины и сроки пока не называются.

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Ситуация с Крымским мостом

В ночь на 17 июля возле Крымского моста прогремел мощный взрыв. Как стало известно впоследствии, в результате взрыва два пролета автомобильной части моста сильно сдвинулись в сторону, один при этом частично повис над водой. Из-за этого нормальное движение по мосту стало невозможным.

После осмотра повреждений оккупанты заявили, что на замену поврежденных пролетов потребуется несколько месяцев и значительные затраты. Пока будут восстанавливать повисший над водой пролет, по второму – менее поврежденному – решили временно пустить легковой транспорт. Однако проездная способность моста оказалась сильно ограничена.

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