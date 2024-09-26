По мнению военных, назначение сооружения станет окончательно известным после окончания сезона штормов.

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму рядом с Керченским мостом строят сооружение, назначение которого пока непонятно. Представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук предположил, что его могут строить для защиты имеющегося путепровода или оно является очередным переходом.

"Продолжают строить, что это - будет известно, когда достроят. А в этом сезоне они это скорее всего не смогут сделать, потому что начинается период штормов и соответственно строить что-то в таких условиях будет очень сложно. Это может быть защитное сооружение, или какой-то переход очередной, но выводы делать немножко рано...", - рассказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Он объяснил, что надо подождать, пока закончится сезон штормов.

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"В любом случае посмотрим как они пройдут этот период, который начинается осенью и заканчивается весной", - сказал спикер.

Военный добавил, что россияне все время пытаются разместить в Керченском проливе какие-то сооружения, некоторые из них периодически выбрасывает волнами на побережье.

"Однако они в принципе постоянно пытаются что-то в Керченском проливе разместить, построить. Это могут быть различные гидротехнические сооружения, это могут быть заградительные сооружения... И, как вы видите, периодически они оказываются на берегу после очередного шторма", - подчеркнул представитель ВМС.

Он добавил, что ситуация в Черном и Азовском морях пока остается неизменной. В Азовском море военных кораблей РФ не зафиксировано, в Черном - находится субмарина проекта 636 ("Варшавянка"), на борту которой может бить 4 ракеты типа "Калибр". По словам Плетенчука, субмарина постоянно находится в море - никуда не заходит и не выходит, обычно дежурство длится несколько недель.

"После этого ее, как правило, меняет другая подводная лодка 636-го проекта. Находится лодка в акватории в качестве единственного средства, которое может находиться в море на дежурстве...", - уточнил спикер.

Строительство сооружений вокруг Крымского моста

Как сообщал УНИАН, в августе стало известно, что россияне начали вдоль Крымского моста обустраивают некое сооружение, которое напоминает именно мост. По мнению спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, назначение "загадочного" объекта может быть дублированием путепровода.

Военный сказал, что его вообще удивляет сооружение этого объекта. Он объяснил, что предположение сделал из-за того, что эта "загадочная" конструкция не является фундаментальной (на то время), а сам незаконно построенный Крымский мост все время под потенциальной угрозой ударов ВСУ. При этом надо учесть приближение сезона штормов, определенные погодные условия в Керченском проливе, которые начинаются обычно с середины осени.

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