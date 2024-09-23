Пока уничтожить мост физически не удалось, и Украина пытается через суд заставить россиян сделать это самостоятельно.

Россия незаконно захватила контроль над Азовским морем и Керченским проливом, используя незаконный Крымский мост, как ворота. Россия должна демонтировать Крымский мост. Об этом на суде в Гааге заявил представитель Украины Антон Кориневич, сообщает APNews.

"Россия хочет забрать себе Азовское море и Керченский пролив, поэтому на входе [в них] она построила огромные ворота, чтобы не пускать международные суда, при этом разрешая заход небольшим российским речным судам", – заявил Кориневич на первом заседании Постоянного арбитража в понедельник.

Данное заявление сделано в рамках рассмотрения украинского иска от 2016 года. Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, что проявилось не только в строительстве моста, но и в запрете украинским рыбакам вести рыбный промысел в Азовском море, нанесении экологического ущерба и разграблении подводных археологических объектов.

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"Мост незаконен и должен быть снесен", – настаивает Кориневич.

Россия считает, что Постоянная палата третейского суда в Гааге не может рассматривать этот иск, якобы он не в ее компетенции. Но если арбитры решат, что иск в их компетенции, по мнению России, суд непременно встанет на ее сторону.

"Выдвинутые Украиной обвинения в этом деле, конечно, совершенно безосновательны и бесперспективны", так как речь идет о "внутренних водах" России, сказал представитель России Геннадий Кузьмин.

Россия пытается защитить Крымский мост

Как писал УНИАН, недавно стало известно о том, что вдоль Крымского моста оккупанты начали устанавливать сваи, чтобы защититься от морских дронов. Сваи забивают в морское дно параллельно мосту со стороны Керченского полуострова. Кроме того, и в акватории пролива, и у берега находится большое количество специализированной техники.

Кроме того, на острове Тузла возле Керченского моста заметили российские системы противовоздушной обороны, установленные на металлических башнях-трансформерах. Так установки ПВО смогут "дальше видеть" воздушные цели. Высота башен может составлять 30-35 метров.

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