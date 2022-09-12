По словам президента, так оккупанты пытаются помешать направить возможности так, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе.

Президент Владимир Зеленский объяснил причины российских ракетных ударов по энергетическим объектам Украины.

Об этом он заявил в своем видеообращении в конце 201-го дня войны.

Он напомнил, что вчера и сегодня российская армия нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Видео дня

"Сотни тысяч украинцев оказались в темноте без электричества. Дома, больницы, школы, коммунальная инфраструктура... Российские ракеты попали именно в те объекты, которые вообще не имеют никакого отношения к инфраструктуре Вооруженных Сил нашего государства. С одной стороны, это признак отчаяния тех, кто придумал эту войну. Так они ничего не могут сделать с нашими героями на поле боя, и поэтому Россия направляет свои подлые удары против гражданской инфраструктуры", - заявил он.

С другой стороны, по словам главы государства, Россия пытается помешать нам направить возможности так, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе.

Он подчеркнул, что наш экспорт электричества – это то, чего Россия сейчас очень боится, поскольку Украина может сломать российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой из-за бешеных энергетических цен.

"Должны еще усилить наше сотрудничество, чтобы преодолеть российский террор. Надо признать Россию государством-террористом. Ужесточить санкции-нужен восьмой санкционный пакет ЕС. Увеличить помощь Украине, и прежде всего ускорить предоставление систем ПВО... Энергообеспечение Днепропетровщины, Полтавщины, Сумщины, Харьковской области и города Харькова удалось восстановить. Но сегодня - новые удары по энергетическим объектам. Новые отключения в Харькове. И должны сознавать, что подлость российских террористов не имеет границ - они будут пытаться сделать Президент также отметил, что по его поручению премьер-министр провел сегодня совещание с Минэнерго, Минрегионом, Минфином, "Нафтогазом".

"Будет образован Координационный штаб для быстрого реагирования на все подобные проявления российского террора. Также будут выделены средства на восстановление поврежденных объектов и для помощи деокупованим территориям", - подчеркнул глава государства.

Напомним, также Зеленский ответил, может ли закончиться война, пока Путин у власти.

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