Погибшая девочка была очень добрая, рассказала мама ее лучшей подруги.

Сегодня, 1 августа, в трауре Кривой Рог - прилет, в частности, унес жизнь 10-летней Даши и ее мамы, которая работала бухгалтером и много времени посвящала воспитанию дочери.

Погибшая девочка была очень хорошо воспитана, рассказала соседка погибших Татьяна "Украинской правде". По словам женщины, ее дочь Мелания и Даша были лучшими подругами. "...Мы жили в одном доме, девочки ходили в одну школу. Даша - в 4 класс, а Мелания - в 6-й", - поделилась собеседница.

Женщина добавила, что погибшая девочка всегда была жизнерадостная и веселая. "Даша очень добрая, светлая девочка... Я просто не верю, что так все произошло", - сказала она.

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Татьяна отметила, что Мелания и Даша до войны вместе ходили в школу и домой, посещали танцевальную студию, а потом пошли на воздушную гимнастику. Кроме того, девочки вместе рисовали.

Важные новости - Кривой Рог Россия атаковала ракетами

31 июля стало известно, что РФ нанесла по Кривому Рогу удар двумя ракетами, одна из них попала в жилой дом, а другая - в учебное заведение. В результате атаки были серьезные разрушения, возник пожар, под завалами оказались люди.

Была проведена спасательная операция, после ее завершения стало известно, что погибли шесть человек, а 81 - пострадал. В частности, погибли мать и дочь. 1 августа в Кривом Роге - день траура.

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